हृदय प्रत्यारोपणासाठी केईएम रुग्णालयाचे स्टील शस्त्रक्रियागृह सज्ज
अत्याधुनिक सुविधांमुळे संसर्गविरहित शस्त्रक्रियांवर भर; लवकरच हृदय प्रत्यारोपणास सुरुवात
भाग्यश्री भुवड, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबई महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपणासाठी अत्याधुनिक स्टील मॉड्युलर शस्त्रक्रियागृह सज्ज झाले आहे. गेल्या आठवड्यापासून या शस्त्रक्रियागृहात रुग्णांच्या महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या आहेत. केईएम रुग्णालयाच्या वरिष्ठ हृदय शल्यचिकित्सा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे शस्त्रक्रियागृह विशेषतः हृदय प्रत्यारोपणाच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले असून, लवकरच प्रतीक्षा यादीतील दोन तरुण रुग्णांवर येथे हृदय प्रत्यारोपण करण्याचा डॉक्टरांचा मानस आहे.
सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीतून उभारण्यात आलेल्या या शस्त्रक्रियागृहाचे गेल्या आठवड्यापूर्वी तीन वेळा अंतिम निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. त्यानंतर जैविक चाचण्या आणि स्वॅब तपासण्या घेण्यात आल्या. सर्व चाचण्यांमध्ये शस्त्रक्रियागृह निर्जंतुक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर गेल्या आठवड्याच्या सोमवारपासून येथे शस्त्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या. या अत्याधुनिक सुविधेमुळे संसर्गाचा धोका अत्यल्प राहणार असून, अवयव प्रत्यारोपणासह गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये केईएम रुग्णालयाची क्षमता अधिक बळकट होणार आहे.
अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील शस्त्रक्रियागृह
केईएम रुग्णालयात उभारण्यात आलेले हे शस्त्रक्रियागृह पूर्णतः स्टेनलेस स्टीलच्या मॉड्युलर रचनेचे आहे. भिंती, छत, फ्रेम आणि पॅनेल्स स्टीलचे असल्याने धूळ, आर्द्रता किंवा पाण्याचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे स्वच्छता प्रक्रिया अधिक सुलभ होत असून, रासायनिक द्रव्यांच्या सहाय्याने संपूर्ण शस्त्रक्रियागृह निर्जंतुक करता येते. यामुळे शस्त्रक्रियेनंतर होणाऱ्या संसर्गाचा धोका अत्यंत कमी राहतो, अशी माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे.
या शस्त्रक्रियांना प्राधान्य
या शस्त्रक्रियागृहात लॅमिनर फ्लो तंत्रज्ञानासह एचईपीए (HEPA) फिल्टर बसवण्यात आले असून, नियंत्रित आणि निर्जंतुक हवेचा सतत प्रवाह राखला जाणार आहे. हवेतील सूक्ष्म जंतू, धूळकण आणि दूषित घटक गाळले जात असल्याने हृदय प्रत्यारोपण, इतर अवयव प्रत्यारोपण, जन्मजात आजारांवरील शस्त्रक्रिया तसेच बालरुग्णांवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी ही सुविधा विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
एकाच वेळी तीन शस्त्रक्रियांची क्षमता
या विभागात एकूण चार शस्त्रक्रियागृह उभारण्यात आले असून, त्यापैकी एक कॅथलॅबसाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. उर्वरित शस्त्रक्रियागृहांमध्ये एकाच वेळी तीन शस्त्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी दाता रुग्णाकडून अवयव काढल्यानंतर तो थेट संबंधित शस्त्रक्रियागृहात पोहोचवता यावा, यासाठी अंतर्गत जोडणी व स्वतंत्र दरवाजांची विशेष रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन प्रत्यारोपण प्रक्रियेतील जोखीम कमी होणार आहे. हृदय प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री यापूर्वीच उपलब्ध करण्यात आली असून, दोन रुग्णांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या विभागातील डॉक्टरांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी पहिले हृदय प्रत्यारोपण केले होते. मात्र, रुग्णाची प्रकृती खालावल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. आता एका वर्षानंतर नव्याने उभारलेले अत्याधुनिक शस्त्रक्रियागृह हृदय प्रत्यारोपणासाठी पूर्णतः सज्ज झाले आहे.
