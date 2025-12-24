कॉलनी फोरमचे आठ उमेदवार मैदानात
कॉलनी फोरमचे आठ उमेदवार मैदानात
भाजपला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर लढणार
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीत भाजपला जोरदार आव्हान देण्यासाठी खारघर व कामोठे परिसरातील कॉलनी फोरमचे आठ उमेदवार महाविकास आघाडीच्या शिवसेना (ठाकरे गट)कडून निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याची माहिती माजी नगरसेविका व कॉलनी फोरमच्या अध्यक्षा लीना गरड यांनी दिली.
पनवेल महापालिकेत पुन्हा एकदा वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने भाजपकडून जोरदार तयारी सुरू असून, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीने सावध व रणनीतीपूर्ण पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुकीत जनाधार असलेले, स्थानिक प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणारे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारे उमेदवारच मैदानात उतरवले जाणार असल्याचे संकेत महाविकास आघाडीकडून देण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून कॉलनी फोरमच्या माध्यमातून लीना गरड यांनी सिडको वसाहतींमधील वाढीव मालमत्ता कर, नागरिकांवर लादण्यात आलेल्या अन्यायकारक कररचनेविरोधात सातत्याने लढा दिला आहे. मालमत्ता करप्रकरणी सिडको वसाहतीतील नागरिकांमध्ये आजही तीव्र नाराजी असून, हीच जनभावना महापालिकेच्या सभागृहात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कॉलनी फोरमने निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या मशाल या चिन्हावर खारघर व कामोठे परिसरातून कॉलनी फोरमचे एकूण आठ उमेदवार महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणार आहेत. यासंदर्भात लीना गरड यांच्याशी संपर्क साधला असता, उमेदवार निश्चित झाले असून, त्यांची अधिकृत घोषणा लवकरच महाविकास आघाडीकडून करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष
उरण महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीने राबविलेल्या प्रचार पद्धती, स्थानिक मुद्द्यांवर केंद्रित रणनीती आणि मतदार संपर्काचा सखोल अभ्यास करूनच पनवेल महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराची दिशा ठरवली जाणार असल्याची माहिती शेकापच्या कार्यकर्त्यांकडून मिळत आहे.
