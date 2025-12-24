ठाण्यात महाविकासआघाडीचे घोडे कॉंग्रेसमुळे अडले

ठाण्यात मविआचे जागावाटप काँग्रेसमुळे रखडले
२२ जागांवरून तिढा कायम; उद्धव सेना आणि मनसेमध्ये कम्फर्ट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात आले असताना, दुसरीकडे महाविकास आघाडीत (मविआ) मात्र काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे पेच निर्माण झाला आहे. मविआच्या बैठकीत उद्धव सेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्यात बहुतांश जागांवर एकमत झाले असले, तरी काँग्रेसने २५ ते ३० जागांची मागणी केल्याने चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबले आहे.
मविआ नेत्यांच्या मंगळवारी (ता. २३) रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत प्राथमिक फॉर्म्युल्यावर चर्चा केली. यामध्ये मनसे ३१-३२, उद्धव सेना ५०-५५ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट ३५-४० जागांवर लढण्याची शक्यता आहे. मात्र काँग्रेसला केवळ पाच ते १० जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला असताना त्यांनी थेट २५ ते ३० जागांची मागणी केली आहे. विशेषतः ठाणे शहर, कळवा आणि मुंब्रा येथील प्रत्येकी पाच जागांवर काँग्रेसने आपला हक्क सांगितला आहे. काँग्रेसच्या अधिकच्या जागांच्या मागणीमुळे मंगळवारची बैठक निष्फळ ठरली. शहरातील पाच ते सहा जागांवरून अद्याप रस्सीखेच सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मविआच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार असून, काँग्रेसची समजूत काढण्यात मित्रपक्षांना यश येते की पेच कायम राहतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, काँग्रेस आपल्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे चर्चा पुढे सरकलेली नाही. मात्र युती विरुद्ध आघाडी असा सामना निश्चित असल्याने सर्वसंमतीने मार्ग काढला जाईल, असे मविआच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
------------------
उद्धव सेना आणि मनसेमध्ये एकमत!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्धव सेना आणि मनसेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित झाला आहे. ज्या पक्षाचा उमेदवार मातब्बर असेल त्याला प्राधान्य देणे आणि प्रसंगी उमेदवारांची अदलाबदल करण्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटानेही कळवा-मुंब्रा या आपल्या बालेकिल्ल्यांसह ठाण्यातील काही जागांवर दावा केला आहे.
