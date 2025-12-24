कळव्यात राष्ट्रवादी श.प. पक्षाच्या उमेदवाराने भरला उमेदवारी अर्ज
ठाण्यात महाविकास आघाडीमध्ये ठिणगी?
कळव्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवारी अर्जावर काँग्रेस आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत (मविआ) जागावाटपाची चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या उमेदवाराने अर्ज भरल्यामुळे आघाडीत मिठाचा खडा पडला आहे. या प्रकारामुळे काँग्रेस आक्रमक झाली असून, चर्चा सुरू असताना अशा पद्धतीने उमेदवारी अर्ज भरणे चुकीचे आहे, अशी टीका काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
कळवा परिसरात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार अभिजित पवार यांनी मविआचे अधिकृत उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला. अद्याप जागावाटपाचा फॉर्म्युला अंतिम झालेला नसताना हा प्रकार घडल्याने काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विक्रांत चव्हाण म्हणाले, की आम्हाला ठाण्यात आघाडीच्या माध्यमातूनच लढायचे आहे, पण कळव्यात आमचेही सक्षम पदाधिकारी असून आम्ही तिथे दावा केला आहे. असे असताना स्वतःच्या पक्षाच्या नावाने अर्ज भरण्याऐवजी आघाडीचा उमेदवार म्हणून अर्ज कसा भरला जाऊ शकतो?
काँग्रेसने ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा येथील जागांवर आपला प्रबळ दावा ठोकला आहे. ठाण्यात काँग्रेस सक्षम आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या जागांवर तडजोड केली जाणार नाही. पुढील ४८ तासांत जागावाटपाचा अंतिम निर्णय झाला नाही तर आम्हाला निवडणुकीसाठी वेगळा विचार करावा लागेल, असा थेट इशारा चव्हाण यांनी मित्रपक्षांना दिला आहे. यामुळे महाविकास आघाडीतील तिढा आता अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत.
