अंबरनाथमध्ये विकासकामे वेगाने
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) : शहरात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून विविध विकासकामे वेगाने सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने मंगळवारी प्रभाग क्रमांक २० मधील साई कानसई सेक्शन परिसरात सुरू असलेल्या भारतरत्न अटळ उद्यानाच्या सुशोभीकरण कामांची नगरसेवक कुणाल भोईर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या निधीतून सुरू असलेल्या या उद्यानाच्या कामांची पाहणी करताना, यापुढे प्रभागात कोणाचीही मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, तर नागरिकांच्या सूचनेनुसारच सर्व विकासकामे केली जातील, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
पाहणीदरम्यान पालिकेचे शहर अभियंता राजेश तडवी यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांच्या सूचनेनुसार तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नातून येथील वृक्षतोड टळली असल्याची माहितीही भोईर यांनी दिली. यासोबतच त्यांनी परिसरातील रस्त्यांची सद्यस्थितीही प्रत्यक्ष पाहून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. अंबरनाथ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, गेली पाच वर्षे प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे शहरातील अनेक विकासकामे रखडल्याची चर्चा होती. आता जनतेने मतदानातून कौल दिल्यानंतर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी कामाला लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पाहणीवेळी नगरसेवक कुणाल भोईर, शहर अभियंता राजेश तडवी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अटळ उद्यानाचे सुशोभीकरण
अंबरनाथ पूर्वेतील अटळ उद्यान परिसरात यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्याने नागरिकांकडून बदलाची मागणी होत होती. याच पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. शिंदे यांनी नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचनांनुसार उद्यानाच्या सुशोभीकरणाला सुरुवात केली आहे. या उद्यानात ओपन जिम, बसण्यासाठी सुसज्ज आसन व्यवस्था, लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान, मोठ्यांसाठी बॅडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक, विविध व्यायाम साहित्य; तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र कट्टा अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व सुविधा नागरिकांसाठी पूर्णतः मोफत असणार आहेत. उद्यानाचे काम प्रगतीपथावर असून, ते लवकरात लवकर नागरिकांसाठी खुले व्हावे, यासाठी शहर अभियंता राजेश तडवी यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे भोईर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.