राज्यात ६०० मेगावॉटचा सौरऊर्जाची प्रकल्पाची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्याच्या सौरऊर्जा निर्मिती क्षमतेत आणखी वाढ होणार आहे. विक्रान इंजिनियरिंग या कंपनीला ओनिक्स रिन्यूएबलकडून तब्बल ६०० मेगावाॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. हा वीज प्रकल्प ग्रीड कनेक्टेड असणार आहे. त्यामुळे राज्याला वाढीव हरित ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
राज्य सरकारकडून हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी सौर-पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यानुसार ओनिक्स रिन्यूएबलने सौर प्रकल्प उभारण्याकरिता कार्यादेश देण्यात आले. पुढील १२ महिन्यांत हा प्रकल्प उभारून त्यामधून वीज निर्मिती करण्याची जबाबदारी विक्रान इंजिनियरिंग या कंपनीवर असणार आहे. राज्यात सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभारले जात असल्याने औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या तुलनेत स्वस्त दराची वीज उपलब्ध होणार आहे.
