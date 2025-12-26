व्ही.एन. देसाई रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांची बदली
व्ही. एन. देसाई रुग्णालयाच्या
वैद्यकीय अधीक्षकांची बदली
‘आयसीयू’तील बनावट डॉक्टर प्रकरण भाेवले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महापालिकेने व्ही. एन. देसाई रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. जयराज आचार्य यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांची मालाड येथील एम. डब्ल्यू. देसाई रुग्णालयात वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयसीयूशी संबंधित उघडकीस आलेल्या कथित अनियमिततेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘आयसीयू’मध्ये कार्यरत असलेल्या तीन डॉक्टरांनी बनावट महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) प्रमाणपत्रांच्या आधारे काम केल्याचे उघड झाल्याने खळबळ उडाली होती. याशिवाय रुग्णालयाच्या एकूणच कार्यपद्धतीतील त्रुटींमुळे डॉ. आचार्य यांचे पदावनतीच्या स्वरूपात बदली झाल्याची चर्चा आहे.
१८ जुलै २०२५ रोजी व्ही. एन. देसाई रुग्णालयाशी संबंधित ई-मेलही उघडकीस आला असून ताे रुग्णालयातील मुख्य लिपिक श्रद्धा परब यांनी पाठवला आहे. त्या आयसीयूशी संबंधित ठेकेदाराला होणाऱ्या देयकांचे काम पाहत होत्या. त्यामध्ये त्यांनी ठेकेदाराकडे दोन डॉक्टर डॉ. वाय.एस.एन. चंद्रशेखर आणि डॉ. राहुल यादव यांच्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. तपासात या दोघांची एमएमसी प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
ठेकेदारामार्फत नियुक्त करण्यात आलेले किमान तीन कथित बनावट डॉक्टर रुग्णालयाच्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या आयसीयूमध्ये कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
डॉ. आचार्य यांची एम. डब्ल्यू. देसाई रुग्णालयात वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात त्यांच्याकडे अधीक्षकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्या वेळेस डॉ. जयराज आचार्य यांनी व्ही. एन. देसाई रुग्णालयाचा कार्यभार व्यवस्थित पद्धतीने सांभाळण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
