हेटवणे जलावर्धन प्रकल्पात पहिल्यांदाच बोगद्याचा ब्रेकथ्रू
हेटवणे जलावर्धन प्रकल्पात बोगद्याचा ब्रेकथ्रू
२९ डिसेंबरला वहाळ गावात ऐतिहासिक टप्पा गाठणार
नवी मुंबई, ता. २६ : हेटवणे जलावर्धन योजनेतील अत्यंत कठीण भूगर्भीय व अभियांत्रिकी आव्हानांवर मात करीत सोमवारी (ता. २९) महामंडळाच्या इतिहासातील पहिल्या बोगदा ब्रेकथ्रूद्वारे सिडको नवा इतिहास रचणार आहे. सिडकोच्या आजवरच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये हा पहिलाच बोगदा ब्रेकथ्रू ठरणार आहे.
नवी मुंबई परिसरातील विकसित होत असलेल्या भागांची वाढती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी सिडकोने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या योजनेत १३.२५ किलोमीटर लांबीचा कच्च्या पाण्याचा बोगदा, तसेच १५.४ किलोमीटर लांबीचा शुद्ध पाण्याचा बोगदा उभारण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिडकोची जलपुरवठा क्षमता सध्याच्या १२० दशलक्ष लिटर प्रतिदिनवरून २७० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतकी वाढणार आहे. या बोगदा ब्रेकथ्रू या प्रकल्पातील पॅकेज-१ मधील वहाळ गावातील शाफ्ट क्रमांक चार येथे होणार आहे.
काम पूर्ण
पॅकेज-१ चे काम अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करत असून या पॅकेजमध्ये ८.७ किमी लांबीचा शुद्ध पाण्याचा बोगदा समाविष्ट आहे. आतापर्यंत ५.५२ किमी बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा टप्पा गाठताना सिडकोचे अभियंते आणि अॅफकॉन्सच्या टीमने अनेक भूगर्भीय, अभियांत्रिकी व इतर आव्हानांवर मात केली आहे. बोगदा खोदण्याचे काम जमिनीखाली सुमारे १०० मीटर खोलीवर करण्यात येत आहे.
आव्हानात्मक काम
बोगद्याचा मार्ग सह्याद्री पर्वतरांगांतील बेसॉल्टसारख्या गुंतागुंतीच्या खडकातून जातो. मर्यादित जागेमुळे यंत्रसामग्री उभारणी व हालचालींमध्ये अडचणी येत होत्या, तसेच उत्खननातून निघालेला मलबा आणि त्याची गाडीतून वाहतूक करून बाहेर आणणे, अशा प्रकारच्या बोगद्याच्या सर्वात आव्हानात्मक काम असते. सिडको अभियंते व अॅफकॉन्सच्या टीमच्या समन्वयामुळे या सर्व अडचणी यशस्वीपणे दूर करण्यात आल्या. या प्रकल्पात यापूर्वी अॅफकॉन्सच्या ‘फ्लेमिंगो’ टनेल बोरिंग मशीनने एका महिन्यात ७७७ मीटर बोगदा खोदण्याचा नवा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला होता. याआधीचा ७१४ मीटरचा विक्रम मे महिन्यात अॅफकॉन्सनेच केला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.