दोन सावकार पोलिसांच्या ताब्यात दोन सावकार पोलि दोन सावकार पोलिसांच्या ताब्यात सांच्या ताब्यात

दोन सावकारांना अटक
डायमेकरच्या आत्महत्येप्रकरणी कारवाई
तारापुर, ता. २६ (बातमीदार) ः चिंचणी येथील किशोर दवणे या डायमेकरच्या आत्महत्याप्रकरणी वाणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी मंगेश भालचंद्र चुरी (रा. चिंचणी) व तुषार हरेश साळसकर (रा. चिंचणी) यांना ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने त्यांना २९ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती पोलिससूत्रांनी दिली.
चिंचणी येथील रहिवासी किशोर दवणे यांनी व्यवसायासाठी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले होते. सातत्याने होणारा मानसिक त्रास, धमक्या व पैशासाठीचा दबाव यामुळे अखेर त्यांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतला. या आत्महत्याप्रकरणी वाणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एकूण पाच खासगी सावकार आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. यापैकी मंगेश भालचंद्र चुरी (रा. चिंचणी) व तुषार हरेश साळसकर (रा. चिंचणी) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दरम्यान, उर्वरित आरोपींची चौकशी सुरू असून, तपासाअंती त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वाणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुषार पाचपुते यांनी स्पष्ट केले आहे.
