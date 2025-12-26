खोपोलीत नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या
संतप्त कार्यकर्ते पोलिस ठाण्यात
खालापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः खोपोली नगर परिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या मानसी काळोखे यांचे पती सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश काळोखे यांची शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी निर्घृण हत्या करण्यात आली.
मंगेश हे सकाळी दुचाकीवरून त्यांच्या मुलांना शाळेत सोडून घरी परतत असताना कारमध्ये दबा धरून बसलेल्या चार ते पाच जणांनी त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. मंगेश खाली पडल्यावर कारमधून उतरून धारदार शस्त्राने त्यांच्या डोक्यावर वार केले. यामध्ये मंगेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले. हत्येची बातमी खोपोली परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. रहाटवडे परिसरातील काळोखे यांचे समर्थक आणि शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी खोपोली पोलिस ठाण्यात जमा होत आरोपींना तातडीने पकडून हवाली करा, अशी मागणी केली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी विशाल नेहुल, पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी अधिकचा पोलिस फौजफाटा मागविला. दरम्यान, नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे यांनी, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत गुन्हेगारांना अटक करावी, अशी मागणी केली आहे.
बाजारपेठ बंद
राजकीय वैमनस्यातून मंगेश यांची हत्या झाल्याचे बोलले जात आहे. खोपोली निवडणूक शांततेत पार पडली; मात्र खुनाच्या घटनेने आता खळबळ माजली असून शुक्रवारी बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली.
खालापूर ः खोपोली शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येचा तपास पोलिसांनी जलद गतीने करावा, तसेच आरोपींना त्वरित अटक करावी, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला होता.
