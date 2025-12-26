अलिबागच्या नवनिर्वाचित नगाराध्यक्ष, नगरसेवकांनी स्वीकारला पदभार
अलिबागच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी पदभार स्वीकारला
अलिबाग, ता. २६ (वार्ताहर) ः अलिबाग नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अक्षया नाईक यांच्यासह शेकापच्या विजयी नगरसेवकांनी शुक्रवारी (ता. २६) आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
तब्बल चार वर्षांनंतर अलिबाग नगर परिषदेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत शेकापच्या अक्षया नाईक या नगराध्यक्षपदी तर एकूण १६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या वेळी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित नगाराध्यक्ष अक्षया नाईक यांचा सत्कार करण्यात आला व त्यांना नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार सुपूर्द करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सर्व नगरसेवकांचाही सन्मान या वेळी करण्यात आला. मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी मनोगत व्यक्त करताना, तरुण नेतृत्वासह अनुभवी सदस्य निवडून आल्याने समन्वयाने काम करणे शक्य होते. सगळ्यांनी अलिबागकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकत्र काम करू. प्रशासन म्हणून आमचे पूर्ण सहकार्य सर्वांनाच असणार आहे.
तर नगरसेवकांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी, एका वेगळ्या विकासपर्वाची सुरुवात आम्ही यानिमित्ताने करीत आहोत. तरुण नगराध्यक्षांच्या साथीने आम्ही नगरसेवकांनी कामाला सुरुवात केली आहे. संपूर्ण शहराचे आभार. तरुणांचे प्रतिनिधित्व त्या करणार आहेत. आमच्या अनुभवाचा पुरेपूर उपयोग शहर विकासासाठी करणार आहोत, असे सांगितले. अनिल चोपडा यांनी, नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू. त्याचप्रमाणे विकासासाठी विरोधकांना सोबत घेऊन काम करू, असे आश्वासन दिले.
-----
आईच्या आठवणीने भावुक
या वेळी नगराध्यक्ष अक्षया नाईक या आपली आई स्व. नमिता प्रशांत नाईक यांच्या आठवणीने भावुक झाल्या. त्यांनी या वेळी १४ वर्षांपूर्वी माझी आई या पदावर विराजमान झाली होती. आज मी, तिने त्या वेळी नेसलेली साडी नेसून या पदावर विराजमान होत असल्याने खूप आनंद होत असल्याचे नमूद केले. त्याचप्रमाणे गेल्या चार वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यात येईल. शहरातील काही महत्त्वाच्या समस्या आहेत, त्या सोडविण्याचा पूर्ण प्रयत्न असेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.