विवळवेढे उड्डाण पुलावर तिहेरी भीषण अपघात; कार चिरडली, दोन जण गंभीर जखमी
अपघातात दोन जण गंभीर जखमी
कासा, ता. २६ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील विवळवेढे-महालक्ष्मी येथील उड्डाणपुलावर शुक्रवारी सकाळी तीन वाहनांचा भीषण अपघात झाला. उड्डाणपुलावर असणाऱ्या मोठ्या खड्ड्यांमुळे अचानक ब्रेक दाबावा लागल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
गुजरातहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर एका ट्रकचालकाने पुलावरील खड्डे टाळण्यासाठी अचानक ब्रेक दाबला. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या वाहनांनी नियंत्रण गमावल्याने दोन ट्रकच्या मध्ये एक कार अडकून चिरडली गेली. या तिहेरी अपघातात कारचे प्रचंड नुकसान झाले. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी कारमधील चालक व एक महिला गंभीर जखमी झाले आहेत. दोघांनाही तातडीने उपचारासाठी कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
