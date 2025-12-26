मिरा भाईंदरचा तिढा सोडविण्यासाठी निर्णय
महायुतीच्या जागावाटपासाठी समन्वय समिती
मिरा-भाईंदरचा तिढा सोडविण्यासाठी निर्णय
भाईंदर, ता. २५ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेनेत जागावाटपावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या समितीची घोषणा केली आहे. त्यात भाजप व शिवसेना नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, समन्वय समितीच्या स्थापनेनंतरही जागावाटपाचा तिढा सुटणार का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी काही दिवस शिल्लक राहिले असले, तरी मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप व शिवसेनेत युती होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे. तिढा सोडविण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दोन्ही पक्षांची समन्वय समिती घोषित केली आहे. त्यात भाजपकडून आमदार नरेंद्र मेहता, मिरा-भाईंदर जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन व ॲड. रवी व्यास, तर शिवसेनेकडून परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के व जिल्हाध्यक्ष राजू भोईर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
घोडे पुढे सरकलेले नाही
९५ जागांपैकी भाजपला ६५ जागा हव्या आहेत. त्यांनी शिवसेनेला १७ जागा देऊ केल्या आहेत. मात्र, जागावाटपाचे हे सूत्र शिवसेनेला अमान्य आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेनेला ५० टक्के जागा हव्या असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे, तर भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता ६५-१७ च्या प्रस्तावावर ठाम आहेत. त्यामुळे युतीचे घोडे पुढे सरकलेले नाही.
उपरोधिक टिप्पणी
मात्र प्रताप सरनाईक यांनी जागावाटपाची चर्चा स्थानिक भाजपच्या नेत्यांशी न करता केवळ राज्यस्तरीय नेत्यांशीच करू, अशीही भूमिका यापूर्वीच जाहीर केली होती. त्यावर नरेंद्र मेहता यांनीही आपण लहान कार्यकर्ते असून, सरनाईक यांनी वरिष्ठ पातळीवरच चर्चा करावी, अशी उपरोधिक टिप्पणी केली होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये ताणले गेलेले संबंध लक्षात घेता जागावाटपाच्या चर्चेसाठी हे दोन्ही नेते एकत्र बसणार का व आपापल्या भूमिका बाजूला ठेवून सकारात्मक चर्चा करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे समन्वय समिती स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होणार की जागावाटपाचा तिढा कायम राहणार याचे उत्तर मिळण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.
