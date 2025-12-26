चर्चगेट स्थानकाशेजारी संशयास्पद बॅग
चर्चगेट स्थानकाशेजारी संशयास्पद बॅग
बॉम्बशोध पथकाच्या तपासणीत आढळले कपडे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : चर्चगेट रेल्वे स्थानकाशेजारी रस्त्यावर संशयास्पद बॅग आढळल्याने शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी काहीवेळ घबराट पसरली हाेती. सुरक्षेच्या कारणास्तव तत्काळ प्लॅटफॉर्म चार बंद ठेवण्यात आला. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासन, लोहमार्ग पोलिस तसेच बॉम्ब आणि श्वानपथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पथकाच्या तपासणीत बॅगेत कपडे आढळल्याने सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास साेडला. परिस्थिती नियंत्रणात आल्याची खात्री करून २० मिनिटांनी फलाट क्रमांक चार पुन्हा सुरू करण्यात आला.
चर्चगेट रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक चारलगतच्या रस्त्यावर बेवारस अवस्थेत एक बॅग आढळली. ही बाब लक्षात येताच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन स्थानक परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. प्रवाशांना त्या भागापासून दूर ठेवण्यात आले. तसेच, फलाट क्रमांक चार तात्पुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीत लोकल सेवा इतर फलाटावरून वळवण्यात आल्याने प्रवाशांना काही प्रमाणात गैरसोय सहन करावी लागली. बॉम्बशोधक आणि श्वानपथकाने तपासणी केल्यानंतर बॅगेमध्ये कोणतीही संशयास्पद किंवा धोकादायक वस्तू आढळली नाही. संबंधित बॅगमध्ये प्रवाशांचे कपडे असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.