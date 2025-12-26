तुल्यबळ एससी, एसटी उमेदवारांचा शोध सुरूच
तुल्यबळ एससी, एसटी उमेदवारांचा शोध सुरूच
राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांमध्ये शोध घेऊनही विविध राजकीय पक्षांना तुल्यबळ एससी, एसटी उमेदवार सापडत नसल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
मुंबई महापालिकेत महिलांसाठी ११४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी (एससी) १५ प्रभाग आरक्षित आहेत, तर अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) दोन प्रभाग आरक्षित आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी)साठी ६१ प्रभाग आरक्षित आहेत; मात्र एससी आणि एसटी तुल्यबळ उमेदवारांचा अजूनही शोध सुरू आहे. तुल्यबळ असे उमेदवार शोधणे ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
राजकीय पक्ष एकास एक उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहेत. या वेळी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांचे चार पक्ष झाल्याने निवडणूक चुरशीची होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना उमेदवार शोधताना अडचणी निर्माण होत आहेत. मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांसाठीही एससी, एसटी उमेदवार शोधताना अडचण येत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांपुढे ही समस्या निर्माण झाल्याचे विविध पक्षांतील राजकीय पक्षांचे नेते सांगत आहेत. अनेक प्रभागांत आरक्षित प्रभागातील महिला मिळत नसल्याने दुसऱ्या प्रभागात अशा प्रवर्गातील महिलांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे समजते. राजकीय पक्षांनी ही समस्या ओळखून पुढच्या निवडणुकीत तयारी करावी, अशी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मागणी होऊ लागली आहे.
