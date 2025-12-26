चारित्र्याच्या संशयातून लिव्ह-इन जोडीदाराने महिलेसह तिच्या मुलीवर केला प्राणघातक हल्ला
महिलेसह मुलीवर चाकूहल्ला
पनवेलमधील घटना, तिघे गंभीर जखमी
पनवेल, ता. २६ (वार्ताहर) : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने चारित्र्याच्या संशयातून आपल्या जोडीदारासह तिच्या मुलीवर चाकूने वार करून दोघींना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना गुरुवारी मध्यरात्री पनवेलच्या आदई गावात घडली. रितेश लालताप्रसाद सिंग (वय ४१) असे याचे व्यक्तीचे नाव असून, त्याने स्वत:वरदेखील वार करून घेतल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर खांदेश्वर पोलिसांनी आरोपी रितेश सिंगविरोधात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
रितेश सिंग हा गेल्या चार वर्षांपासून सोनम विनय जांगीड (वय ४२) या महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पनवेलमधील आदई गाव येथील गायत्री इंद्रप्रस्थ इमारतीत राहत होता. आरोपी रितेश सिंग याला सोनम यांच्या चारित्र्यावर संशय असल्याने दोघांमध्ये वारंवार वाद होऊन भांडण होत होते. याच कारणावरून गुरुवारी आरोपीने सोनम यांचा पाठलाग करून तिच्यावर पाळत ठेवली होती. गुरुवारी रात्री सोनम जांगीड या आपल्या १९ वर्षीय मुलगी तनिष्कासोबत बेडरूममध्ये झोपल्या असताना रितेश सिंग याने चाकू घेऊन बेडरूममध्ये प्रवेश करून सपासप वार केले. आईवर होत असलेला हल्ला थांबवण्याचा प्रयत्न मुलगी तनिष्काने केला असता, तिच्यावरही वार केले. त्यानंतर रितेश सिंग याने त्याच चाकूने स्वत:वरही वार करून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
