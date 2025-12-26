विद्यार्थिनीच्या आत्महत्ये प्रकरणी वस्तीगृह अधीक्षिका व शाळेचे मुख्याध्यापक यांचेवर निलंबनाची कारवाई
मुरबाड, ता. २६ (बातमीदार) ः तालुक्यातील मोरोशी आश्रमशाळेतील एका विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन गुरुवारी (ता. २५) वसतिगृहात आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी वसतिगृहाच्या अधीक्षिका व शाळेचे मुख्याध्यापक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
तालुक्यातील डोंगरवाडी येथील कोमल भास्कर खाकर या दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने वसतिगृहात ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त यांनी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहाच्या अधीक्षिका श्रीमती जयश्री सुरेश वाघाडे व मुख्याध्यापक प्रल्हाद रामराव भोई यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या विद्यार्थिनीला नोव्हेंबर २०२५ महिन्यात मासिक पाळी आली नव्हती. त्यामुळे तिची तत्काळ आरोग्य तपासणी करणे गरजेचे होते, परंतु स्री अधीक्षिका जयश्री वाघाडे यांनी या मुलीची तत्काळ आरोग्य तपासणी केली नाही म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रल्हाद भोई यांचे कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
