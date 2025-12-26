रिक्षाच्या धडकेत बालक जखमी ; रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल
रिक्षाच्या धडकेत बालक जखमी; रिक्षाचालकावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : क्रिकेट खेळताना, वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून रिक्षाचालकाने दिलेल्या धडकेत तनवीर नंदनेहर (वय १४) हा मुलगा जखमी झाला आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २४) वागळे इस्टेट, रोड नंबर १६ येथे घडली. याप्रकरणी रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे, अशी माहिती वागळे इस्टेट पोलिसांनी दिली.
वागळे इस्टेट, अंबिकानगर नंबर दोन येथील तक्रारदार कोमल नंदमेहर हे जखमी बालकाचे वडील आहेत. जखमी तनवीर हा त्याचे मित्र अदित्य दिलारे व इतर मित्रांसोबत वागळे इस्टेट येथील शोल कंपनीच्या समोर क्रिकेट खेळ होते. त्या वेळी रिक्षाचालकाने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून रिक्षाने तनवीरला धडक दिली. तसेच तो मदत न करता निघून गेला. या घटनेत तनवीर याच्या उजव्या पायाला फ्रॅक्चर झाले असून याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे करीत आहेत.
