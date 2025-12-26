संबंधित व्हिडिओ अत्यंत घृणास्पद
शिल्पा शेट्टी डीपफेक प्रकरण; व्हिडिओ तत्काळ हटविण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला लक्ष्य करून तयार केलेली एआयनिर्मित डीपफेक फोटो अथवा व्हिडिओ हे संबंधित सर्व संकेतस्थळांवरून तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश शुक्रवारी (ता. २६) उच्च न्यायालयाने दिले. प्रथमदर्शनी ही सामग्री अत्यंत त्रासदायक आणि घृणास्पद असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
आपल्याशी संबंधित एआयनिर्मित डीपफेक प्रतिमा विविध संकेतस्थळांवर समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचे शिल्पा शेट्टीने याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. हे फोटो अश्लील स्वरूपाचे असून यापैकी काही प्रतिमा केवळ दोन दिवसांपूर्वीच ऑनलाइन अपलोड केल्या होत्या, त्यामुळे तातडीने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे शिल्पा शेट्टीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच शेट्टी या प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व असून समाजमाध्यमांवर त्या सक्रिय असतात. त्यामुळे अशाप्रकारे फोटोंच्या प्रसारामुळे तिच्या प्रतिष्ठेला गंभीर नुकसान होईल, असा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात आला. त्यावर हे फोटो धक्कादायक असून याचिकाकर्त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. यामध्ये तिची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार, तसेच कॉपीराइट कायद्यांतर्गत तिच्या नैतिक अधिकारांचा समावेश असल्याचे निरीक्षण न्या. अद्वैत सेठना यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. त्यासोबतच प्रकरणाच्या या टप्प्यावर कॉपीराइट कायद्यांतर्गत व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांच्या व्यापक मुद्द्यावर निर्णय देत नसल्याचे स्पष्ट करून हा मुद्दा नियमित न्यायालयासमोर निर्णयासाठी खुला ठेवण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत!
दुसरीकडे, सादर केलेले फोटो अत्यंत वेदनादायक असून कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला, विशेषतः स्त्रीला, अशा प्रकारे चित्रित केले जाऊ शकत नाही; ज्यामुळे तिच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम होईल आणि तेही तिच्या संमतीशिवाय हे अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच याचिकाकर्तीला गोपनीयतेचा आणि सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे, तिथे कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही तडजोड नाही. तसेच असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना त्यांच्या संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून फोटो, व्हिडिओ तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले.
