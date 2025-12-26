मराठी शाळांचा मुद्दा अजेंड्यावर घ्या
मराठी भाषाप्रेमींचा सर्व पक्षांना आग्रह
मुंबई, ता. २६ ः ज्या महापालिका क्षेत्रात आणि संबंधित जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत, त्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मराठी शाळांची दयनीय अवस्था बनली आहे. अशा स्थितीत मराठी शाळा, मराठी भाषा टिकवण्यासाठी राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक अजेंड्यांमध्ये हे मुद्दे प्रामुख्याने घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी राज्यातील साहित्यिक, विचारवंत आणि मराठी भाषाप्रेमींनी केली आहे.
राज्यात मराठी शाळाच नव्हे, तर उच्चशिक्षणातूनही मराठी भाषा विभाग आणि अभ्यासक्रमही येत्या काळात हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहेत, या पार्श्वभूमीवर मराठीचे हे वैभव अबाधित राहावे, यासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठीच्या व्यापक हितासाठी, वैश्विक मराठी परिवार, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, अखिल भारतीय मराठी भाषा-संस्कृती परिषदेकडून राज्यातील विविध राजकीय पक्ष, संघटनांना पत्र लिहून मराठी शाळा आणि भाषेचा मुद्दा अजेंड्यात प्रमुख स्थानांवर घेण्याची मागणी केली असल्याची माहिती मराठीच्या व्यापक हितासाठीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी दिली.
मागण्या अशा
- मराठी माध्यमाच्या १४ हजार शाळा समूह शाळा करण्याच्या नावावर बंद होतील, ते थांबवावे
- १० पटसंख्येपेक्षा कमी संख्येच्या शाळा बंद केल्याने मोठ्या संख्येने शाळाबाह्य मुले होतील
- बंद पडणाऱ्या शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्राधान्याने पावले उचलावीत
- दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीच्या कायद्यात दुरुस्ती करून तो बारावीपर्यंत सक्तीचा आणि पुढे पदवीपर्यंत सर्व ज्ञान शाखांमध्ये उपलब्ध करून द्यावा
- सर्व मराठी शाळा अनुदानित कराव्यात
- मराठी भाषा जतन, संवर्धन, वापर करण्यासाठी घटनेच्या अधिकारात आवश्यक ते कायदे करावेत
- अनुदानित शाळांचे होत असलेले इंग्रजीकरण थांबवविण्यासाठी कायदा करावा
भविष्यात मुंबईसारख्या मिश्र भाषिक महानगरात मराठी शाळा बंद करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर येऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने मराठी शाळा संरक्षण कायदा पारित करावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाला सादर करावा. वरील पार्श्वभूमीवर मराठी शाळांचे खासगीकरण, माध्यमांतर व हस्तांतरण त्वरित थांबवावे. मराठी माध्यम न बदलण्याच्या अटीवरच शिक्षण मंडळ (बोर्ड) बदलण्याची परवानगी द्यावी.
- डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
