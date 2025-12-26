प्रशासकाद्वारे मुंबईची लूट
काॅँग्रेसच्या आरोपपत्रात महायुतीवर आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : मुंबई काँग्रेस लवकरच जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. त्यापूर्वी महायुतीने काय केले, हे या आरोपपत्राच्या माध्यमातून आम्ही जनतेसमोर आणले आहे. राज्यातील महायुतीने प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबईकरांना लुटले आहे. मुंबईची निवडणूक ही जात, धर्म, प्रांत वा भाषा या मुद्द्यावर नाही तर मुंबईच्या प्रश्नांवर झाली पाहिजे. मुंबईकरांना विवाद नको तर विकास हवा आहे, अशी मुंबई काॅँग्रेसच्या अध्यक्ष तथा खासदार गायकवाड यांनी भूमिका मांडली.
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई काँग्रेसतर्फे अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते वांद्रे पूर्व येथील वाल्मिकीनगरमध्ये आरोपपत्र प्रकाशित करण्यात आले. त्या वेळी त्या बाेलत हाेत्या. या वेळी माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख, माजी मंत्री नसीम खान, आमदार भाई जगताप, आमदार अमिन पटेल, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, चरणजित सप्रा, राष्ट्रीय सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी खासदार गायकवाड म्हणाल्या, की महायुतीने मुंबई महापालिकेच्या बँकेतील ठेवी लुटल्या. मुंबईत आज रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले असून ट्रॅफिक, वायू प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या सर्व मुद्द्यांकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेच्या शाळा खासगी लोकांना दिल्या जात आहेत. घनकचऱ्याचा प्रश्न असून मिठी नदीचे काम कोणाला दिले आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. मुंबईतील जागा विकण्याचा सपाटा लावला असल्याचा आरोप केला.
