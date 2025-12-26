कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात
कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात
दादरस्थित व्यावसायिकाला पाच हजारांच्या दंडाची शिक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः दादरस्थित एका व्यावसायिकाला सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे दिल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने नुकतेच दोषी ठरवले, तसेच त्याला पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. व्यावसायिकाचे हे कृत्य जीवघेण्या आजारांचा संसर्ग पसरवण्याची शक्यता असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आणि सार्वजनिक उपद्रव असल्याच्या कारणास्तव मुंबईतील बहुतेक कबुतरांना दाणे घालण्यावर महापालिकेने बंदी घातली आहे. त्यानंतर झालेल्या वादादरम्यान, दादरस्थित नितीन शेठ (वय ५२) या व्यावसायिकाने माहीम येथील सध्या बंद असलेल्या कबुतरखान्यातील कबुतरांना दाणे खायला घातले. त्यामुळे त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात आली होती. शेठने स्वेच्छेने गुन्हा कबूल केला आणि सौम्य शिक्षेची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन वांद्रे येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही. यू. मिसळ यांनी शेठ यांना त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवत पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.
प्रकरण काय?
मुंबईतील कबुतरखाने बंद करून कबुतरांना खाणे घालण्यावर महापालिकेने बंदी घातली आहे. न्यायालयानेही पालिकेचा निर्णय कायम ठेवला. त्याच वेळी दादरस्थित कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना खाद्य दिले जाऊ नये म्हणून महापालिकेने हा कबुतरखाना प्लॅस्टिकने संरक्षित केला. त्यानंतर जैन समुदायाने याचा निषेध व्यक्त केला. तथापि, दादर येथील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना दररोज सकाळी दोन तास खाद्य देण्याच्या मागणीचा विचार सुरू असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली होती. त्यावर सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी देण्याच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आणि या प्रश्नी विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.