१७ व्या मजल्यावरून क्रेन पडल्याने मजुराचा मृत्यू

१७व्या मजल्यावरून क्रेन पडल्याने मजुराचा मृत्यू
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : शहरात १७व्या मजल्यावर काम सुरू असताना एक जड क्रेन खाली कोसळली. या अपघातात २२ वर्षीय मजुराचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याचा सहकारी सध्या रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खडकपाडा येथील एका बहुमजली इमारतीवर बांधकाम साहित्य हलवण्याचे काम सुरू होते. त्याच वेळी क्रेनचा समतोल अचानक बिघडला आणि ती थेट खाली काम करणाऱ्या मजुरांवर कोसळली. यात मजूर अमानुल्ला याचा जागीच मृत्यू झाला, तर कौसर आलम (वय २३) हा गंभीर जखमी असून खासगी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेनंतर मृताच्या नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्याबाहेर निदर्शने केली. बिल्डर तसेच संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पाठवला आहे.

