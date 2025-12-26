१७ व्या मजल्यावरून क्रेन पडल्याने मजुराचा मृत्यू
१७व्या मजल्यावरून क्रेन पडल्याने मजुराचा मृत्यू
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : शहरात १७व्या मजल्यावर काम सुरू असताना एक जड क्रेन खाली कोसळली. या अपघातात २२ वर्षीय मजुराचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याचा सहकारी सध्या रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खडकपाडा येथील एका बहुमजली इमारतीवर बांधकाम साहित्य हलवण्याचे काम सुरू होते. त्याच वेळी क्रेनचा समतोल अचानक बिघडला आणि ती थेट खाली काम करणाऱ्या मजुरांवर कोसळली. यात मजूर अमानुल्ला याचा जागीच मृत्यू झाला, तर कौसर आलम (वय २३) हा गंभीर जखमी असून खासगी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेनंतर मृताच्या नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्याबाहेर निदर्शने केली. बिल्डर तसेच संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पाठवला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.