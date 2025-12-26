महायुतीसाठी भाजपचा नवा प्रस्ताव
महायुतीसाठी भाजपचा नवा प्रस्ताव
मिरा-भाईंदरमध्ये २३ जागांवरच शिवसेनेशी चर्चा
भाईंदर, ता. २६ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप व शिवसेनेत युती होण्यासाठी समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समितीत समावेश आहे. जागावाटपावर चर्चा करण्यासाठी अद्याप या समितीची पहिली बैठक झालेली नाही. असे असतानाच भाजपने युतीसाठी शिवसेनेसमोर नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार ९५ जागांपैकी केवळ २३ जागांवरच शिवसेनेशी चर्चा करण्यास भाजप तयार आहे.
याआधी भाजपने शिवसेनेसमोर ९५ जागांसाठी ६५-१७ चा प्रस्ताव ठेवला होता. ६५ जागा भाजपच्या व १७ जागा शिवसेनेच्या उर्वरित २३ जागांवर चर्चा असे भाजपचे म्हणणे होते; मात्र शिवसेनेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. दोन्ही पक्षांनी निम्म्या जागा वाटून घ्यायच्या, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. यातून मार्ग निघत नसल्याने अखेर भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. २५) जागा वाटप करण्यासाठी समन्वय समिती गठित केली. त्यात भाजपकडून आमदार नरेंद्र मेहता, जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन व माजी जिल्हाध्यक्ष रवी व्यास तर शिवसेनेकडून परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के व जिल्हाध्यक्ष राजू भोईर यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक अजून झालेली नाही.
भाजपच्या अटी
भाजपने आता एकंदर ७२ जागांवर दावा केला आहे. त्यातील आठ जागा भाजपने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित २३ जागांवरच शिवसेनेसोबत चर्चा केली जाईल, असे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सांगितले. या नव्या प्रस्तावामुळे शिवसेनेच्या वाट्याला आधीच्या प्रस्तावापेक्षाही कमी जागा येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय युतीसाठी भाजपकडून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. एकमेकांचे पदाधिकारी पक्षात न घेण्याचे नक्की झालेले असतानाही शिवसेनेने भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेनेत प्रवेश दिला आहे. हे पदाधिकारी भाजपला परत करावेत, तसेच मिरा रोडमधील शिवार गार्डन या जागेचा होत असलेला गैरवापर थांबवून हा भूखंड नागरिकांना वापरता यावा, यासाठी महापालिकेला परत करण्यात यावा. या दोन्ही बाबींवर शिवसेनेने सहमती दाखवावी, अशी अट भाजपने घातली आहे.
भाजपने जागावाटपाचा दिलेला नवा प्रस्ताव व अटी पाहता शिवसेनेला ते मान्य होईल का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, जागावाटपासंदर्भात समन्वय समितीची पहिली बैठक लवकरच आयोजित होणार आहे.
