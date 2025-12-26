तळोजा एमआयडीतील कंपनीत भीषण आग,
तळोजा एमआयडीतील कंपनीत भीषण आग
पनवेल, ता. २६ (वार्ताहर) : तळोजा एमआयडीसीतील तीन कंपन्यांमध्ये एकाच वेळी आग लागल्याची घटना गुरुवारी रात्री घडली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी तिन्ही कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तळोजा एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आग आटोक्यात आणली.
तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक बी-४२ वरील विघ्नहर्ता कंपनीमध्ये रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या कंपनीत अगरबत्ती निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉल्व्हन्ट केमिकलने अचानक पेट घेतल्याने भीषण स्फोट होऊन कंपनीत आग लागली. आगीची घटना लक्षात येताच कंपनीतील कामगारांनी तत्काळ बाहेर पळ काढला. त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. सदर कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकलचा साठा असल्याने आगीने काही वेळातच उग्र रूप धारण केले. स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे कारखान्यातील लोखंडी पत्रे फेकले गेल्याने ते थेट रस्त्यावर येऊन पडले.
तसेच कंपनीसमोरील रस्ता व गटारांमधून केमिकल पसरल्याने त्या ठिकाणीदेखील आग पसरत गेली. या आगीची झळ या कंपनीलगतच्या बी ४९ व बी ४३ या दोन कंपन्यांना बसली. या घटनेची माहिती मिळताच तळोजा एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आगीची तीव्रता पाहता अतिरिक्त बंब मागवण्यात आले. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी पहाटेपर्यंत पाणी व फोमचा मारा करून अखेर आग नियंत्रणात आणली. या आगीत विघ्नहर्ता ही कंपनी पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे, तर त्याच्या शेजारील दोन कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सदर कंपनीत लागलेल्या आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
