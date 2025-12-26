मतदानाला गेला नाहीस तर पैसे का घेतले?
भाजप नगरसेविकेचा व्हिडिओ व्हायरल; बदनामीचा प्रकार
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः बॅरेज रोड येथील प्रभाग क्रमांक ११ (अ) मधून विजयी झालेल्या भाजप नगरसेविका प्रणिता कुलकर्णी यांचा एक व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. त्यावरून तीव्र चर्चा सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये कुलकर्णी या एका मतदाराशी वाद घालताना दिसत आहेत. मतदानाला जायचंच नव्हतं तर पैसे का घेतले? अशा आशयाचा व्हिडिओ असल्याचे दाखवत चित्रण आहे. तसेच आम्ही काय तुमची घरं भरायची का? असे उद्गारही त्या व्यक्त करताना दिसतात. बदलापूर नगर परिषदेचा निकाल लागल्यानंतरचा हा व्हिडिओ असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये संबंधित मतदारदेखील नगरसेविकेशी हुज्जत घालत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये व राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना भाजप नगरसेविका प्रणिता कुलकर्णी यांनी व्हिडिओचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावला जात असल्याचा आरोप केला आहे. बाळ गोपाळ मित्र मंडळ म्हणून आमच्या प्रभागात तरुणांचे एक मंडळ आहे. त्या ठिकाणी कुमार घोडके नावाचा तरुण आहे. ज्याला आम्ही लहानपणापासून ओळखतो. त्याच्या खासगी अडचणीमुळे सुमारे दीड वर्षांपूर्वी त्याला उसनवारी म्हणून २० हजार रुपये दिले होते. ते पैसे परत मिळण्यास उशीर होत असल्याने आमच्यात चर्चा सुरू होती. हा पूर्णपणे वैयक्तिक आणि अंतर्गत विषय होता,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. संवाद सुरू असताना कुणीतरी चोरून व्हिडिओ काढून तो समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. प्रभागातून शिवसेनेचा पराभव झाल्यानंतर आपल्याला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक राजकीय षडयंत्र रचले जात असल्याचे सांगत, काही दिवसांपूर्वी आपल्या कार्यकर्त्याच्या वाहनावर हल्ला व जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. मतदानाच्या प्रक्रियेवरून कोणतेही वाद नसल्याचे स्पष्ट करत, हा प्रकार राजकीय कुरघोडीचा भाग असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
