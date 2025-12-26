महायुतीच्या समन्वय समितीची पहिली बैठक
महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक
मिरा-भाईंदरमध्ये दोन्ही बाजूंनी प्रस्ताव सादर
भाईंदर, ता. २६ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप व शिवसेनेतील जगावाटपासंदर्भात समन्वय समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी (ता. २६) झाली. या वेळी दोन्ही बाजूंनी प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. भाजपने युतीसाठी शिवसेनेसमोर नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार ९५ जागांपैकी केवळ २३ जागांवरच शिवसेनेशी चर्चा करण्यास भाजप तयार आहे, तर शिवसेनेने ठाण्याच्या धर्तीवर मिरा -भाईंदरमध्ये युती करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
याआधी भाजपने शिवसेनेसमोर ९५ जागांसाठी ६५-१७ चा प्रस्ताव ठेवला होता. ६५ जागा भाजपच्या व १७ जागा शिवसेनेसाठी, उर्वरित २३ जागांवर चर्चा व्हावी, असे भाजपचे म्हणणे होते. मात्र, शिवसेनेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. दोन्ही पक्षांनी निम्म्या जागा वाटून घ्यायच्या, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. यातून मार्ग निघत नसल्याने अखेर भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. २५) जागावाटप करण्यासाठी समन्वय समिती गठित केली. या समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी सायंकाळी भाजपच्या मिरा रोड येथील जिल्हा कार्यालयात पार पडली.
७२ जागांवर दावा
भाजपने आता एकंदर ७२ जागांवर दावा केला आहे. त्यातील आठ जागा भाजपने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित २३ जागांवरच शिवसेनेसोबत चर्चा केली जाईल, असा प्रस्ताव भाजपने दिला आहे. याशिवाय काही अटीदेखील भाजपकडून घालण्यात आल्या आहेत. या वेळी शिवसेनेकडूनही जागावाटपाचा प्रस्ताव भाजपला देण्यात आला. ठाण्यात ज्याप्रमाणे जागावाटपाचे सूत्र नक्की होणार आहे. त्याच सूत्रानुसार मिरा-भाईंदर मध्येही जागावाटप व्हावे, असा प्रस्ताव सरनाईक यांनी भाजपला दिला. निवडणूक महायुतीतूनच लढवली जाईल. दोन्ही पक्षांनी एकमेकाला प्रस्ताव दिले आहेत. त्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा होईल. समन्वय समितीच्या आणखी काही बैठका होतील. त्यात लवकरच जागावाटपावर निर्णय होईल, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.