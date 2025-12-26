दोन दिवसांत दहा हजार विक्रमी प्रवाशांचा प्रवास
दोन दिवसांत विक्रमी दहा हजार प्रवाशांचा प्रवास
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नागरिकांची पसंती
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २६ : प्रवाशांच्या वाढत्या उत्साहामुळे आणि व्यावसायिक कामकाजाच्या सुरुवातीमुळे, प्रवासी वाहतूक सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी, २५ डिसेंबरला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (एनएमआयए) प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. पहिल्या दिवशी पाच हजार आणि सलग दुसऱ्या दिवशी पाच हजार असे दोन दिवसांत तब्बल दहा हजार प्रवाशांनी नवी मुंबईच्या विमानतळाहून प्रवासाचा आनंद घेतला.
एक दिवस आधी, २४ डिसेंबरला आगमन करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ७१ टक्के आणि प्रस्थान करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ८३ टक्के होती. २५ डिसेंबरला नियोजित कामकाज सुरू झाल्यामुळे, आगमन करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर प्रस्थान करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ९८ टक्क्यांवर पोहोचली, जे २५ डिसेंबरला कामकाज सुरू झाल्यावर बुकिंगच्या पातळीत झालेल्या मोठ्या वाढीचे प्रतीक आहे.
२५ डिसेंबर कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी, विमानतळावर एकूण ४,९२२ प्रवाशांची नोंद झाली, ज्यात २,२७८ आगमन करणारे प्रवासी आणि २,६४४ प्रस्थान करणारे प्रवासी होते, मुंबई महानगर भागातून आलेल्या प्रवाशांनी विमान प्रवासाची मागणी नोंदवली. २६ डिसेंबरला प्रवासी वाहतुकीत आणखी वाढ झाली आणि विमानतळाने एकूण ५,०२८ प्रवाशांची हाताळणी केली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडबद्दल नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIAL) हे महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या विकास, बांधकाम, संचालन आणि देखभालीसाठी स्थापन केलेले एक विशेष उद्देश वाहन आहे. एनएमआयएल ही मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड ही अदानी एअरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेडची उपकंपनी आहे आणि हिचा ७४ टक्के बहुसंख्य हिस्सा आहे आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड यांच्यातील एक सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आहे, ज्याचा उर्वरित २६ टक्के हिस्सा आहे. एएएचएल ही अदाणी एंटरप्रायझेस लिमिटेडची उपकंपनी आहे, जी अदाणी समूहाची प्रमुख प्रवर्तक कंपनी आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारतातील सर्वात व्यस्त आणि महत्त्वाच्या विमान वाहतूक केंद्रांपैकी एक बनणार आहे. महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येथे स्थित, एनएमआयए हे मुंबई महानगर प्रदेश आणि पश्चिम भारताच्या वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी आहे. १,१६० हेक्टर (२,८६६ एकर) क्षेत्रावर पसरलेला, पूर्ण झाल्यावर NMIA दरवर्षी ९० दशलक्ष प्रवाशांना हाताळण्यासाठी डिझाइन केले आहे. या विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या, अत्याधुनिक टर्मिनल इमारती आणि प्रगत मालवाहतूक सुविधा असतील, यामुळे प्रवाशांना अखंड अनुभव मिळेल आणि मालवाहतूक कार्यक्षमतेने हाताळली जाईल. नवी मुंबईचे विमानतळ हे एक ग्रीनफिल्ड विमानतळ असणार आहे, ज्यात शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा असतील, ज्यात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आणि हरित बांधकाम पद्धतींचा समावेश असेल. याची लवचिक आणि भविष्यवेधी रचना भारताचे राष्ट्रीय फूल असलेल्या कमळापासून प्रेरित आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात, एनएमआयएची दरवर्षी २० दशलक्ष प्रवाशांचे आणि ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन मालाचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता असेल. एनएमआयए कार्यान्वयन कार्यक्षमता, शाश्वतता आणि प्रवासी समाधानाच्या बाबतीत नवीन मापदंड स्थापित करण्यास वचनबद्ध आहे. आपल्या आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मोक्याच्या स्थानामुळे, एनएमआयए भारतासाठी एक प्रमुख प्रवेशद्वार आणि जागतिक विमान वाहतूक उद्योगातील एक महत्त्वपूर्ण घटक बनण्यास सज्ज आहे.
