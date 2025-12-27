डहाणू शहरात बिबट्याचे दर्शन
डहाणू शहरात बिबट्याची दहशत
पहाटेच्या सुमारास जुम्मा मशीद परिसरात दर्शन; वनविभागाकडून रात्रीची गस्त
कासा, ता. २७ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला असून, आता या बिबट्याने थेट शहरात शिरकाव केल्याने खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी (ता. २६ ) पहाटे डहाणू गावातील जुम्मा मशीद परिसरातील तलावाजवळ बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. या घटनेमुळे शहरात दहशतीचे वातावरण असून, वनविभागाने तातडीने बिबट्याला जेरबंद करावे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे साडेपाचच्या सुमारास बिबट्या या परिसरात फिरत होता. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बिबट्या स्पष्ट दिसत असून, त्याच्या मागे भटके श्वान लागल्याने तो धावताना दिसत आहे. यापूर्वी तालुक्यात बिबट्याने दोन वासरे आणि एका बैलाचा बळी घेतला आहे. आता तो लोकवस्तीत शिरल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच डहाणू वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नवीन माच्छी यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. वनविभागाच्या अंदाजानुसार, हा बिबट्या नरपड परिसर किंवा क्रेझी कॅप हॉटेलच्या मागील बाजूने शहरात शिरला असावा.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी नवीन माच्छी यांनी याबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात सतत हालचाल करत असल्याने एकाच जागी राहत नाही. तसेच, नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी विनाकारण घराबाहेर पडू नये. लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांची विशेष काळजी घ्यावी. बिबट्याच्या हालचाली टिपण्यासाठी परिसरात ‘ट्रॅप कॅमेरे’ लावण्यात आले आहेत.
जेरबंद करण्याची मागणी
गेल्या दोन महिन्यांपासून धामणी धरण, तलासरी आणि नरपड परिसरात बिबट्याचा वावर सातत्याने दिसून येत आहे; मात्र अद्याप त्याला पकडण्यात वनविभागाला यश आलेले नाही. आता बिबट्या थेट शहरात आल्याने नागरिकांचा संयम सुटत असून तातडीने पिंजरा लावण्याची मागणी होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.