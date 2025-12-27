मिरा-भाईंदरमध्ये महायुतीत पेच
भाजपकडून शिवसेनेला दोन ‘अटी’; समन्वय समितीच्या बैठकीकडे लक्ष
भाईंदर, ता. २७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आणि शिवसेनेतील युतीचे समीकरण अटींच्या जाळ्यात अडकल्याचे चित्र आहे. युतीसाठी भाजपने शिवसेनेसमोर दोन अशा अटी ठेवल्या आहेत, ज्या शिवसेनेसाठी अडचणीच्या, तर भाजपसाठी त्या प्रतिष्ठेच्या मानल्या जात आहेत. शुक्रवारी (ता. २६) पार पडलेल्या समन्वय समितीच्या पहिल्या बैठकीत या अटींमुळे चर्चेचे गाडे फारसे पुढे सरकू शकलेले नाही.
भाजपमध्ये उमेदवारीची संधी हुकल्याने पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन शिवसेनेत गेलेले जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद सुर्वे आणि जिल्हा सचिव राजन पांडे यांना पुन्हा भाजपमध्ये परत पाठवावे, अशी पहिली अट भाजपने ठेवली आहे. राज्य पातळीवर दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे पदाधिकारी फोडायचे नाहीत, असा अलिखित नियम असताना झालेला हा प्रवेश भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. तर दुसरी अट शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह यांच्याशी संबंधित आहे. सिंह यांच्या संस्थेने महापालिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या ‘शिवार गार्डन’ भूखंडाचा वापर नियमानुसार होत नसल्याचा आरोप भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. मनोरंजनासाठी असलेल्या या जागेवर लग्नसोहळे करून लाखो रुपये कमवले जात असल्याचा दावा करत, हा भूखंड पालिकेला परत करण्याची अट भाजपने घातली आहे.
चर्चेच्या फेरीत काय घडले?
समन्वय समितीच्या बैठकीत दोन्ही पक्षांनी जागावाटपाचे आपापले प्रस्ताव सादर केले; मात्र जागावाटपापेक्षा भाजपने घातलेल्या अटींवरच जास्त खलबतं झाली. विक्रम प्रताप सिंह यांनी जाहीर सभेत नरेंद्र मेहतांवर केलेल्या टीकेचा वचपा काढण्यासाठीच भाजपने या अटींचे अस्त्र उपसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
युती होणार की बिघडणार?
शिवसेना आपल्या आक्रमक पदाधिकाऱ्यांबाबत आणि नवीन पक्षप्रवेशांबाबत माघार घेणार का की भाजप आपल्या अटींवर ठाम राहून युती धोक्यात घालणार, हे येणाऱ्या बैठकीत स्पष्ट होईल. जर या अटींवरून एकमत झाले नाही, तर मिरा-भाईंदरमध्ये ‘स्वबळा’चा नारा पुन्हा घुमण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अटींबाबत समन्वय समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. दोन्ही पक्षांना मान्य होईल, असा सन्मानजनक तोडगा आम्ही निश्चितपणे काढू.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
