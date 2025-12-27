मॉडेल शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन ठरले संस्मरणीय
मॉडेल शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन संस्मरणीय
विद्यार्थ्यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रमातून सामाजिक संदेश
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) : दी इस्ट कल्याण वेलफेअर सोसायटी संचलित मॉडेल इंग्लिश हायस्कूल शाळेचा वार्षिक स्नेहसंमेलन सोहळा संस्मरणीय ठरला. ‘रंग तरंग’अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी आपल्या नृत्य, संगीत, कलाविष्काराने उपस्थित श्रोत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. याच रंगमंचावर मॉडेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स ॲण्ड सायन्स महाविद्यालयाचाही ‘झेप’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम यंदा पार पडला.
या कार्यक्रमाला संस्थेचे आधारस्तंभ भगवान भोईर, अध्यक्ष बी. जी. उन्नीथन, उपाध्यक्ष कैलास सुर्वे, सचिव आनंदन नायर, खजिनदार नरेंद्र सूर्यवंशी, निलेश शिंदे, सदस्य एस. एस. जोशी, एन. डी. बिऱ्हाडे, पी. जी. पी. नायर, महेश गायकवाड, दत्ता गायकवाड उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मॉडेल शाळेच्या नव्या संकेतस्थळाचे प्रकाशन करण्यात आले असून शाळेविषयी सर्व माहिती या संकेतस्थळावर प्राप्त होणार आहे.मॉडेल शाळेच्या संगीता तांबोळी यांच्या समवेत महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. शिरीन थॉमस गोंसालवेज, उपप्राचार्य राजाराम कदम, कार्यालयीन अधिक्षक कल्याणी आढारी, सर्व शिक्षक व कर्मचारी तसेच संस्थेच्या सर्व कार्यकारी मंडळाचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
या संमेलनात शाळा-महाविद्यालयातील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्रासह देशाच्या संस्कृतीचे दर्शन विविध नृत्यांमधून विद्यार्थ्यांनी सादर केले. आमचे विद्यार्थी भविष्यात शाळेचे नाव आणखीन मोठे करतील, असा विश्वास यावेळी समन्वयक सूर्यकांत तांबोळी यांनी व्यक्त केला.
