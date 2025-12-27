जीवनदीप महाविद्यालयाचा वार्षिक पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमेलन समारंभ संपन्न
जीवनदीप महाविद्यालयाचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : जीवनदीप महाविद्यालयाच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने वार्षिक पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमेलन समारंभ बुधवारी (ता. २४) पार पडला. गुणवंत विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार समारंभ जीवनदीप महाविद्यालय गोवेली येथे पार पडला.
या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित टिटवाळा पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन आरोग्य विभाग वरिष्ठ व्यवस्थापक डॉ. प्रफुल्ल विशे, भाजपा युवा नेता दिनेश कथोरे, मुरबाडी बाई प्राची पाटील, बॉलिवूड स्टंट डायरेक्टर चिता शेट्टी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आशा मुंजाळ, आदर्श शेतकरी सुरेश गायकर, डॉ. प्रतीक्षा घोडविंडे आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
आपण आपलं भवितव्य कशाप्रकारे घडवावं, पर्यावरणाला कसे जोपासावे आदी विषयांवर मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. कार्यक्रमाचे आकर्षण असलेली मुरबाडी बाई प्राची पाटील यांनी आपल्या गोड मुरबाडी बोलीने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं. नृत्य, मोनो ॲक्ट व विविध रिमिक्स मराठी, हिंदी गाण्यांवर नृत्य करत विद्यार्थ्यांनी आपली कलाकारी सादर केली. संस्थेचे संचालक प्रशांत घोडविंदे, प्राचार्य डॉ. अशोक वाघ, उपप्राचार्य हरेंद्र सोष्टे, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश रोहणे व प्राध्यापक वर्ग उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.