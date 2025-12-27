रस्त्यांची दुरवस्था
रस्त्यांची दुरवस्था
वसई-विरार शहरात प्रवाशांचे हाल
वसई, ता. २७ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरांतील अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खडी आणून टाकली आहे. मात्र कामेच सुरू न केल्याने ती खडी रस्त्यावरच पसरूल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही रस्त्यांवरील खड्ड्यांत खडी भरली असली ती त्याचे काम व्यवस्थित न झाल्याने ते रस्ते पुन्हा उखडले आहेत. त्यामुळे अपघातांची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील हे रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची मागणी नागरिक आणि प्रवासीवर्गातून होत आहे.
वसई-विरार शहरांतील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने ते दुरुस्त करा, अशी मागणी जोर धरीत होती. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र अद्याप शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून, प्रवाशांचे हाल होत आहेत. एकीकडे रस्ते दुरुस्त न झाल्याने दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली आणि ६७ कोटी रुपयांचे काम ठेकेदाराला देण्यात आले. तरीही रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. अद्याप अनेक भागात खड्डे ‘जैसे थे’ आहेत. त्याचा फटका वाहनचालक, प्रवाशांना बसत आहे.
वसई पूर्व औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या संख्येने कामगार वर्ग ये-जा करीत असतो. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचीही वर्दळ असते. या मार्गाचीही दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे येथील वाहतुकीला फटका बसत आहे.
वसई-विरार शहरांत रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत, मात्र काही ठिकाणी खडी बाहेर येऊ लागली आहे. तसेच कामासाठी आणलेल्या खडीचा ढिगारादेखील रस्त्यावर साचला आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
सोपारा ते गास मार्ग, वालीव, नवजीवन, गावराईपाडा, औद्योगिक वसाहतीतील सातिवली, गोलानी, पेल्हार, धानीव बाग, संतोष भवन, वसई पूर्व नवघर मार्ग यासह अनेक मुख्य मार्ग खड्डेमय स्थितीत आहेत.
वसई-विरार शहर महापालिकेकडून रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच अन्य कामेदेखील केली जात आहेत. ज्या भागात खडी पसरली आहे, खड्डे आहेत त्याचे सर्वेक्षण करून कार्यवाही केली जाईल.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पालिकेचा बांधकाम विभाग
अनेक भागांतील रस्त्यांवर खड्डे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे वाहने सावध चालवावी लागत आहेत. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. अनेक ठिकाणी खडी रस्त्यावर पसरली आहे. संबंधित विभागाने याकडे लक्ष घालावे.
- विली डिसिल्व्हा, प्रवासी
