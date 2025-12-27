२७ गावांचा थेट इशारा : निवडणूक नको, आधी हक्क द्या
निवडणूक नको, आधी हक्क द्या
निवडणूक लढवली तर संघर्ष अटळ
२७ गाव सर्वपक्षीय समिती आक्रमक ः निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २७ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील समाविष्ट २७ गावांच्या प्रश्नांकडे वर्षानुवर्षे होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात आता थेट राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकारण चांगलेच तापले आहे.
डोंबिवली येथे २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय एकमताने जाहीर करण्यात आला. पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, मालमत्ता कर, गावठाण हक्क, विकास आराखडा आणि मूलभूत नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर आजही २७ गावांना न्याय मिळालेला नाही. महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक या गावांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. नागरिकांच्या संयमाचा बांध फुटला असून, हा निर्णय केवळ इशारा नसून थेट संघर्षाची राजकीय घोषणा असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या या निर्णायक भूमिकेमुळे आगामी पालिका निवडणूक प्रक्रियाच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांवरही मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे.
पक्षाच्या नेत्यांना किंवा इच्छुकांना गावात प्रवेश बंद
यावेळी २७ गावांतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर सातत्याने गदा आणली जात असून, केवळ निवडणुकीपुरती आश्वासने देऊन राजकीय पक्षांनी या गावांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना अथवा इच्छुक उमेदवारांना २७ गावांत राजकीय प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून कोणी निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्याविरोधात संघर्ष समिती आक्रमक भूमिका घेईल. गरज पडल्यास आंदोलन, जाब विचारणा आणि लोकशक्तीच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
