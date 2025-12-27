शिवचरित्र दर्शन घडले .
शारदा मंदिर शाळेत शिवचरित्र दर्शनाचा जल्लोष
कल्याण, ता. २७ ः कल्याण पश्चिमेतील शारदा मंदिर शाळेच्या प्रांगणामध्ये जल्लोषामध्ये शिवचरित्र दर्शन घडले. शारदा मंदिर प्राथमिक विभागाचा मंगळवारी (ता. २३) वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवचरित्रातील निवडक प्रसंग दाखवून कार्यक्रम सादर करण्यात आला.
या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी नृत्य, नाटकांच्या माध्यमातून शिवरायांच्या आयुष्यातील काही प्रसंग जिवंत उभे केले. हे पाहून पालक आणि मान्यवर भारावून गेले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून अभिनेते राज दीपा मोरे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाची संकल्पना प्रभारी मुख्याध्यापिका अपर्णा हर्षे यांची होती. बरकडे , भोईर, चौधरी, महाजन, मोरे, बांबळे, मांडवे, बेदरकर, रनाळकर या शिक्षकांनी कार्यक्रमासाठी मेहनत घेतली. या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे सचिव व सर्व पदाधिकारी यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रोत्साहन दिले.
