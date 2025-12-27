भाजपला गळती
भाजपला गळती
वसईतील कार्यकर्त्यांचा बविआत प्रवेश
विरार, ता. २७ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांचे पक्षांतर सुरू आहे. शुक्रवारी प्रगतीनगर परिसरात बहुजन विकास आघाडी आयोजित पक्षप्रवेश कार्यक्रमात भाजपच्या १५ वर्षे सक्रिय असलेल्या महिला कार्यकर्त्या आरती उपाध्याय यांनी महिला-पुरुष सहकाऱ्यांसह बहुजन विकास आघाडीत प्रवेश केला.
माजी महापौर प्रवीणा ठाकूर व माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या उपस्थितीत हे पक्षप्रवेश झाले. कार्यक्रमाला माजी सभापती भरत मकवाना, समाजसेवक अमित वैद्य, अमजद अली समानी भुट्टो, पंडित महेंद्र शर्मा, सत्यप्रकाश सिंह, भास्कर पुजारी, विक्रम राऊत यांच्यासह बविआ पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
