तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह
बोईसर, ता. २७ (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील कोलवडे गावाबाहेरील नाल्यात एका ३२ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २६) पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. आकाश सुखदेव मस्के (वय ३२) असे मृत तरुणाचे नाव असून, तो मूळचा धाराशिव जिल्ह्यातील होता. आकाश हा कोलवडे येथे वास्तव्यास असून तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील ‘रंग-रसायन लिमिटेड’ या कारखान्यात काम करत होता. तो गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली असल्याची माहिती त्याचा भाऊ अक्षय मस्के याने दिली आहे. घटनेची माहिती मिळताच बोईसर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुनील जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तारापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आला आहे. मृत्यूच्या निश्चित कारणाचा शोध पोलिस घेत असून, शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे बोईसरचे पोलिस उपनिरीक्षक नितीन नरळे यांनी सांगितले.
