महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर कारचा अपघात
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दोन कारचा अपघात
कासा, ता. २७ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी दोन कारचा अपघात झाला. सुदैवाने, या घटनेत दोन्ही कारचालक सुरक्षित असून कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही; मात्र उड्डाणपुलावरील दुरवस्थेमुळे हे अपघात होत असल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. शुक्रवारी सकाळी ९.३०च्या सुमारास (एमएच ४८, डीसी ५२२०) क्रमांकाची कार गुजरातहून मुंबईच्या दिशेने जात होती. या वेळी रितिक कुमार मिश्रा (२३, रा. नवी मुंबई) हे कार चालवत होते. उड्डाणपुलावर पोहोचताच मागून येणाऱ्या कारने (जीजे ०२ बीएच ५५५७) जोरदार धडक दिली. ही कार पंकज पाटणकर (४०, रा. कराड) हे चालवत होते. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले. दोन्ही अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. याप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर सध्या अनेक ठिकाणी लोखंडी रॉड बाहेर आलेले असून मोठ्या आकाराचे खड्डे पडले आहेत. हे अडथळे चुकवण्यासाठी वाहनचालकांना भरवेगात अचानक ब्रेक दाबावा लागतो, ज्यामुळे मागून येणारी वाहने धडकून अपघात घडत आहेत. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे वाहनचालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.