कुलस्वामिनी शेतकरी मंडळाचा वर्धापनदिन उत्साहात
माणगाव, ता. २७ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील कोशिंबळे येथील कुलस्वामिनी शेतकरी मंडळाचा १५वा वर्धापनदिन शेतकरीबांधव, ग्रामस्थ व महिलांच्या उत्स्फूर्त उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीअंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र, रोहा यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली व नाबार्डच्या सहकार्याने या मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून गेल्या १५ वर्षांत मंडळाने शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुणबी समाजाचे अध्यक्ष महादेव बक्कम होते. कृषी विज्ञान केंद्र, रोहा येथील वसिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख डॉ. मनोज तलाठी यांनी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून शेतकरी गटांचे महत्त्व, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, नव्या प्रयोगांची आवश्यकता, बाजारपेठेतील संधी तसेच शाश्वत शेती विकास यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. गटशेती व संघटित प्रयत्नांमधून शेतकऱ्यांनी आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
विजय बक्कम यांनी मंडळाच्या १५ वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेत विविध कृषी उपक्रमांची माहिती दिली. मंडळाचे अध्यक्ष मांजरे यांनी सर्व मान्यवर, शेतकरी व ग्रामस्थांचे आभार मानले. कार्यक्रमास तालुका कृषी अधिकारी रविशंकर कावळे, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ व पंचक्रोशीतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
