कुरुळ–बेल बायपास मार्गाची दुरवस्था
कुरूळ-बेल बायपास मार्गाची दुरवस्था
कोट्यवधींच्या निविदा ते अवस्था बिकट, दुरुस्तीची मागणी
अलिबाग, ता. २७ (वार्ताहर) : अलिबाग तालुक्यातील कुरूळ बायपास ते बेलकडे जाणाऱ्या राज्य महामार्गाची सध्या अक्षरशः धूळधाण उडाली आहे. राज्य महामार्ग असलेल्या या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून, प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत (एमएसआयडीसी) कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. काही ठिकाणी किरकोळ कामे सुरू असल्याचे दिसत असले, तरी संपूर्ण मार्गावर पडलेले खड्डे बुजविणे किंवा तातडीची दुरुस्ती करण्याकडे संबंधित विभागाने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.
कुरूळ बायपास-बेल हा मार्ग अलिबाग शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. दैनंदिन प्रवास, शालेय वाहतूक, मालवाहतूक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र रस्त्यावर खोल खड्डे, उखडलेले डांबर आणि धुळीमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. दुचाकीस्वारांना वारंवार अपघाताचा धोका निर्माण होत असून, चारचाकी वाहनांचे नुकसानही होत आहे. रात्रीच्या वेळी तर खड्डे न दिसल्याने परिस्थिती अधिकच धोकादायक ठरत आहे.
नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य महामार्ग असूनही प्रशासन जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. निवडणुका संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधी जनतेच्या मूलभूत समस्यांकडे पाठ फिरवतात, अशी भावना स्थानिकांमध्ये वाढीस लागली आहे. लवकरात लवकर रस्त्याची दर्जेदार दुरुस्ती न झाल्यास मोठ्या अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही.
चौकट
प्रवासी सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर
कुरूळ बायपास-बेल हा राज्य महामार्ग असूनही त्याची दुरवस्था ही प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब ठरली आहे. खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात, वाहतूक कोंडी आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. वर्षाअखेरीस पर्यटकांची संख्या वाढल्याने या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने खड्डे बुजवणे, रस्त्याची तात्पुरती तरी दुरुस्ती करणे आणि योग्य सूचना फलक लावणे गरजेचे आहे अन्यथा निष्काळजीपणाची मोठी किंमत नागरिकांना मोजावी लागण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.