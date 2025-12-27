भातखरेदीची थकीत रकमेसाठी साकडे
टोकावडे, ता. २७ (बातमीदार) : मुरबाड-शहापुरातील ५४८ शेतकऱ्यांच्या भातखरेदीचे थकीत पैसे मिळण्यासाठी मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघाच्या वतीने आमदार किसन कथोरे यांच्याकडे साकडे घातले. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने भातखरेदीची थकीत रक्कम मिळावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुरबाड व शहापूर तालुक्यातील आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या वतीने खरीप हंगाम २०२४-२५ दरम्यान धान (भात) खरेदी करण्यात आली होती. या अंतर्गत मुरबाड तालुक्यातील ३०७ आणि शहापूर तालुक्यातील २४१ अशा एकूण ५४८ शेतकऱ्यांकडून १२,१५२ क्विंटल भातखरेदी केली आहे. त्याची एकूण रक्कम दोन कोटी ७९ लाख ४९ हजार ६०० रुपये इतकी आहे. मात्र, सातबारावर पीक–पेरा नोंद नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना अद्याप भातखरेदीचे पैसे मिळाले नव्हते. या गंभीर प्रश्नासंदर्भात ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार, सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघाचे माजी अध्यक्ष प्रकाश पवार, जिल्हा परिषद माजी सदस्य संजय पवार आणि अशोक पठारे यांनी आमदार कथोरे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
दरम्यान, सुभाष पवार यांनी सातबारावर पीक-पेरा नोंद शिथिल करण्याबाबत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहापूर व मुरबाड येथील तहसीलदारांना, संबंधित शेतकऱ्यांनी पीक-पेरा नोंद केली नसली, तरी प्रत्यक्ष भात लागवड केलेली असल्याची शिफारस आदिवासी विकास महामंडळाकडे करण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशांनुसार दोन्ही तहसीलदारांनी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
लवकरच भातखरेदीचे थकीत पैसे
सध्या शहापूर तालुक्यातील २४१ शेतकऱ्यांना भातखरेदीचे पैसे मिळणे बाकी आहे. मुरबाड तालुक्यातील धसई केंद्रातील ४३, माळ केंद्रातील २३६ आणि पाटगाव केंद्रातील २८ अशा एकूण ३०७ शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या महाव्यवस्थापक लीना बनसोड यांच्याशी चर्चा करून या सर्व ५४८ शेतकऱ्यांना लवकरच भातखरेदीचे थकीत पैसे मिळतील, असे आश्वासन आमदार किसन कथोरे यांनी दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.