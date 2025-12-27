अखिल घाटकोपर वारकरी मंडळातर्फे भव्य कीर्तन सोहळा
अखिल घाटकोपर वारकरी मंडळातर्फे भव्य कीर्तन सोहळा
घाटकोपर, ता. २७ (बातमीदार) : अखिल घाटकोपर वारकरी संप्रदाय मंडळातर्फे २८ डिसेंबर ते ४ जानेवारी या कालावधीदरम्यान भव्य कीर्तन सोहळा सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे.
हा कार्यक्रम घाटकोपर पश्चिम, सिद्धी गणेश मंदिर मैदान येथे पार पडणार आहे. सातव्या दिवसांच्या सप्ताहात महाराष्ट्रातील नामांकित कीर्तनकार आपल्या कीर्तनरूपी सेवेत सहभागी होतील.
यामध्ये हभप अविनाश महाराज फडतरे (सासवड), हभप सोपान महाराज कनेरकर (विदर्भ), हभप ज्ञानेश्वर महाराज पठाडे (अहिल्यानगर कर्जत), हभप वनिताताई पाटील (भिवंडी), हभप शीतलताई साबळे (नाशिक), हभप कविराज महाराज झावरे (पारनेर), हभप निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) अशा कीर्तनकारांच्या सेवा होणार असून, कार्यक्रमाचा समारोप साध्वी हभप सोनालीताई करपे (बीड) यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने केला जाईल.
कार्यक्रमाचे आयोजन संतोष साळुंके यांनी केले असून, दीपक हांडे व अश्विनी हांडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. दररोज एक महिला व पुरुष वारकऱ्यांना श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती भेट स्वरूपात देण्यात येईल, असे अध्यक्ष बाळासाहेब हांडे यांनी सांगितले.
