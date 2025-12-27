बिबट्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये
वज्रेश्वरी, ता. २७ (बातमीदार) : भिवंडीसह शहापूर व मुरबाड तालुक्यांतील काही भागांमध्ये बिबट्याचा वावर असल्याच्या चर्चा सध्या समाज माध्यमांवर होत आहे. काही ठिकाणी बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळ्या मारल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोका लक्षात घेऊन वन विभागाने आवश्यक खबरदारी घेतली आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सतर्क राहावे, असे आवाहन वनखात्याच्या वतीने करण्यात आले आहे.
भिवंडी तालुक्यातील पाच्छापूर पाईपलाईन, तानसा, बापगाव, तुगारेश्वर परिसरासह आसपासच्या भागात बिबट्याच्या हालचालींबाबत खबरदारी म्हणून वनखात्याने विशेष गस्त पथकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आहे. शहापूर व मुरबाड तालुक्यातील काही ठिकाणी बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी भिवंडी तालुक्यात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. वनखातेही सतर्क असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
बिबट्याबाबत खोट्या किंवा अपुष्ट अफवांमुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. कोणत्याही ठिकाणी बिबट्या किंवा इतर वन्य प्राणी आढळल्यास तत्काळ स्थानिक वनकर्मचारी किंवा वनअधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वनविभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. सतर्कता आणि सहकार्याच्या माध्यमातूनच अशा परिस्थितीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल, असेही वनखात्याने स्पष्ट केले आहे.
वन विभाग सतर्क
भिवंडी तालुक्यातील दुगाड वनपरिमंडळ अधिकारी ज्ञानेश्वर शेलार हे वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूजा रक्कटाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असून, पडघा येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी रमेश रसाळ हेही आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुर्गम भागांमध्ये विशेष दक्षता घेत आहेत. वनविभागाकडून नियमित गस्त, पाहणी आणि नागरिकांशी संपर्क ठेवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
