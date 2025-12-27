मानिवलीपाडा शाळेला अमेरिकेतील पाहुण्यांची भेट
टोकावडे, ता. २६ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील मानिवलीपाडा शाळेला शुक्रवारी (ता. २६) अमेरिकेत ३० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या डॉ. अपर्णा रावते व त्यांची कन्या सोफी रावते यांनी स्पंदन फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राहुल चौधरी यांच्यासमवेत भेट दिली. या भेटीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नवी दिशा व प्रेरणा मिळाली आहे.
भेटीदरम्यान शाळेचे बदलते स्वरूप, शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन पद्धती तसेच शाळेच्या विविध गरजांबाबत शिक्षकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांशी खेळीमेळीच्या वातावरणात संवाद साधत त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती घेण्यात आली. यावेळी सोफी रावते यांनी अमेरिकेतून आणलेला खाऊ विद्यार्थ्यांना भेट दिला.
स्पंदन फाऊंडेशन, गटशिक्षणाधिकारी मधुकर घोरड यांच्या मार्गदर्शनामुळे मानिवलीपाडा शाळेसह मुरबाड तालुक्यातील अनेक शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत असून विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन करत असल्याचे यावेळी उपस्थितांनी नमूद केले. शाळांसाठी स्वच्छतागृहे, डिजिटल साहित्य, विज्ञान प्रयोग साहित्य, स्पर्धा परीक्षा साहित्य, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा तसेच कला व क्रीडा साहित्याची आवश्यकता असल्याची माहिती मुख्याध्यापक संजय उंबरे यांनी दिली. शाळेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी फाउंडेशनच्या माध्यमातून मदत करून शाळा विकासाचा सुस्पष्ट आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ. अपर्णा रावते यांनी दिले.
या वेळी मानिवलीचे सरपंच नामदेव कडव, शिवाजी हरड, नामदेव पवार, बाळकृष्ण कडव, प्रकाश सुरोसे, अमोल कडव, निवृत्ती कडव, तानाजी कडव, अरुण कडव, समीर खूटारे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मुख्याध्यापक संजय उंबरे यांनी, तर आभार किसन म्हारसे यांनी मानले.
