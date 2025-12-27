घराणेशाहीला भाजप, संघ कार्यकर्त्यांचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २७ ः महापालिका निवडणुकीत जागावाटपावरून भाजपमध्ये जोरदार अंतर्गत वाद सुरू झाला आहे. सानपाडा, वाशी आणि जुईनगर येथे राहणाऱ्या संघ कार्यकर्ते आणि पक्षाच्या जुन्या पदाधिकाऱ्यांनी घराणेशाहीला विरोध केला आहे. या परिसरातून माजी नगरसेवक दशरथ भगत यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच जागांची मागणी पक्षाकडे केली आहे, तर माजी नगरसेवक संपत शेवाळे हेदेखील भगत यांच्या पॅनेलमधून लढण्यास इच्छुक आहेत; परंतु सानपाडा येथे झालेल्या शोकसभेच्या कार्यक्रमात या दोघांच्या उमेदवारीला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देण्यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सोडून दुसऱ्या उमेदवाराचा प्रचार करणाऱ्या माजी नगरसेवकांना उमेदवारी देण्यास भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. आज (ता. २७) सानपाडा येथील वडार भवनमध्ये भाजपच्या एका दिवंगत कार्यकर्त्याची शोकसभा होती. या सभेला सानपाडा, जुईनगर आणि वाशी येथील कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. सभा पार पडल्यानंतर निवडणुकीच्या जागावाटपाबाबत काही पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. यादरम्यान भगत आणि शेवाळे यांच्या नावाचा उल्लेख झाला. यावर गोळा झालेल्या कार्यकर्त्यांनी भगत आणि शेवाळे यांच्या नावाला जोरदार विरोध केला.
भगत हे भाजपच्या विचारधारेला मानत नाहीत. बॅनरवर भाजपचे चिन्ह आणि राष्ट्रीय नेत्यांचे फोटो लावत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शेवाळे यांनी तुतारी चिन्हाचा प्रचार केला. अशा परिस्थितीत भाजपच्या उमेदवार मंदा म्हात्रे यांना निवडून आणण्यासाठी त्या वेळी भाजपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतली. अशा उमेदवारांना महापालिका निवडणुकीची उमेदवारी द्या, अशी मागणी संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केली.
शार्दुल अनिल कौशिक यांच्या नावाला पसंती
विधानसभा निवडणुकीत संदीप नाईक यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटात प्रवेश केला, तेव्हा वाशी प्रभागात माजी नगरसेवक संपत शेवाळे आणि दशरथ भगत यांनी नाईक यांचा प्रचार केला होता. या काळात माजी उपमहापौर अनिल कौशिक आणि माजी आरोग्य सभापती विक्रम शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. कौशिक यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी उमेदवारीची खात्री दिली होती. आता महापालिका निवडणूक जवळ आल्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये गेलेल्या माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला; परंतु विधानसभेच्या काळात भाजपच्या उमेदवाराचे काम करणाऱ्यामध्ये शार्दुल कौशिक यांना उमेदवारी देण्यात कार्यकर्त्यांमधून पसंती मिळत आहे.
मी गेली अनेक वर्षे जनतेचे काम करीत आहे. लोकांच्या मनात कोणाचे नाव आहे, ते महत्त्वाचे आहे. सानपाडा येथे झालेली ती सभा श्रद्धांजलीची सभा होती; पण काही लोक सभेला राजकीय प्रभावित करीत असतील तर त्यावर बोलता येत नाही.
- दशरथ भगत, माजी नगरसेवक
आम्ही सर्वांनी घराणेशाहील विरोध केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा आणि नंतर भाजप पक्षात येऊन पाच उमेदवारी मागायची, याला आमचा विरोध आहे. आम्ही प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेणार आहोत.
- ॲड. रमेश त्रिपाठी, सचिव, भाजप कायदेशीर समिती