सानपाड्यात अवैध पार्किंगवर धडक कारवाई
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या सानपाडा येथील हुतात्मा बाबू गेनू सैद मैदानाची दुरवस्था व तेथे सुरू असलेल्या अवैध पार्किंगबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई केली आहे. अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या सहाय्याने मैदानात उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून, काही गाड्या जप्त करून डम्पिंग ग्राउंडवर हलविण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक खेळाडू, पालक व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सानपाडा परिसरात खेळाची मैदाने असली तरी हुतात्मा बाबू गेनू सैद मैदानाचा वापर पार्किंगसाठी केला जात होता. आजूबाजूच्या सोसायटीतील रहिवासी दिवसभर व रात्रीही वाहने येथे उभी करीत असल्याने मुलांना खेळण्यास मज्जाव केला जात होता. वाहनांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पालकांकडूनही मुलांना रोखले जात होते. परिणामी मुलांचा खेळ, व्यायाम व सामाजिक वातावरण यावर विपरीत परिणाम होत होता. याशिवाय परिसरात कचरा साचणे, बेवारस वाहने उभी राहणे यामुळे मैदानाची दुरवस्था अधिकच वाढली होती.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी तुर्भे येथील निवडणूक कार्यालयाच्या दौऱ्यानंतर पामबीच मार्गावरून जाताना मैदानाची स्थिती पाहून तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार विभाग अधिकारी सागर मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली अधीक्षक अनिल भोईर यांनी अतिक्रमणविरोधी पथकासह कारवाई राबवली. मैदानाची साफसफाई करून वाहन प्रवेश रोखण्यासाठी दरवाजांना टाळे लावण्यात आले आहे.
मुलांना पुन्हा मैदान उपलब्ध
हुतात्मा बाबू गेनू सैद मैदानावरील अवैध पार्किंग हटविल्यामुळे स्थानिक मुलांना पुन्हा खेळण्यासाठी सुरक्षित व मोकळी जागा मिळाली आहे. शारीरिक व मानसिक विकासासाठी मैदाने अत्यंत महत्त्वाची असताना पार्किंगमुळे हा हक्क हिरावला गेला होता. प्रशासनाच्या कारवाईमुळे मैदानाचा मूळ उद्देश पुन्हा जपला गेला असून, यापुढे अवैध पार्किंग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
