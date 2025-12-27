महापालिका निवडणुकीआधी मेट्रो २बी आणि मेट्रो ९ धावणार
मेट्रो २बी आणि ९ लवकरच सेवेत
मुंबई, ता. २७ : मेट्रो-९चा पहिला टप्पा दहिसर-काशिगाव आणि मेट्रो-२बी मंडाळे-डायमंड गार्डन हा टप्पा पालिका निवडणुकीआधी प्रवासीसेवेत येणार आहे. दोन्ही मार्गिकांच्या मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (सीआरएमएस) उपस्थितीत सुरक्षा चाचण्या नुकत्याच पार पडल्या असून त्यांचे सुरक्षा प्रमाणपत्र लवकरच प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळताच आचारसंहिता पार्श्वभूमीवर कोणताही मोठा कार्यक्रम न करता औपचारिकपणे मेट्रो प्रवासीसेवेत आणण्याच्या हालचाली ‘एमएमआरडीए’कडून सुरू आहेत.
गुंदवली-दहिसर या मेट्रो-७ चा विस्तार असलेल्या दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो-९ मार्गिकेची उभारणी करण्यात येत आहे. त्याच्या दहिसर ते काशिगाव हा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून त्याची सुरक्षा चाचणी नुकतीच मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (सीएमआरएस) उपस्थित पूर्ण झाली. त्याचबरोबर अंधेरी-मंडाळे मेट्रो-२ बी या मेट्रो मार्गिकेच्या मंडाळे-डायमंड गार्डन हा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून या मार्गावरील सुरक्षा चाचण्या पार पडल्या आहेत. त्यामुळे सुरक्षा प्रमाणपत्र येताच २५ डिसेंबर रोजी दोन्ही टप्प्यांचे लोकार्पण करण्याची ‘एमएमआरडीए’कडून तयारी सुरू होती; मात्र हे सुरक्षा प्रमाणपत्र न प्राप्त झाल्याने २५ डिसेंबरचा मुहूर्त हुकला. त्यामुळे आता पालिका निवडणुकीपूर्वी हे प्रमाणपत्र प्राप्त होताच औपचारिकपणे मेट्रोचे दोन्ही टप्पे सेवेत आणले जातील, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’च्या सूत्रांनी दिली.
