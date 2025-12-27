शनिवार ठरला वाहतूक कोंडीवार
शनिवार ठरला वाहतूक कोंडीवार
पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे अलिबाग मार्गावर कोंडी
पोयनाड, ता. २७ (बातमीदार) ः चौथा शनिवार आणि नववर्ष स्वागताच्या निमित्ताने अलिबाग, मुरूड, काशीद, नागाव, किहीम येथील पर्यटनस्थळांवर मोठ्या संख्येने पर्यटकांचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे वडखळ-अलिबाग राज्य मार्गावर शनिवारी संपूर्ण दिवस वाहतूक कोंडीचा अनुभव आला. पोयनाड परिसरात धरमतरपासून पेझारीपर्यंत सलग वाहनांच्या रांगा दिसून आल्या. वडखळ-अलिबाग राज्यमार्ग हा रस्ता अरुंद असून पर्यटकांची वाहने मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे या मार्गावर कोंडी होणे स्वाभाविक झाले आहे. शनिवारीदेखील धरमतर ते पेझारी दरम्यान वाहनांची सरासरी गती खूपच कमी झाली होती. अरुंद रस्ता, वाढती वाहनांची संख्या, तसेच काही वाहनचालकांचे बेशिस्त वर्तन यामुळे वाहतूक कोंडी अधिकच वाढली. कोंडी सोडविण्यासाठी पोलिस तसेच होमगार्ड सदस्य विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आले होते. तरीही एसटी बस प्रवाशांना, खास करून अलिबागच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. प्रवाशांची वाहतूक वेळेत पोहोचविण्यासाठी पोलिसांनी सतत मार्गदर्शन केले.
स्थानिकांना त्रास
वडखळ-अलिबाग राज्यमार्गावर सातत्याने होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा स्थानिकांना मोठा त्रास होत आहे. पोयनाडच्या आजूबाजूमधील गावातील नागरिकांना शहरात येण्यासाठी मोठी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. बेशिस्त वाहन चालवणे, वाहनांची एक रांग असताना मध्ये घुसणे, दुसरी रांग करणे यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहेत. परिणामी पोयनाड परिसरातील आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांना या वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
