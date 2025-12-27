माणगाव-श्रीवर्धन मार्गावर गाड्यांची कमतरता
प्रवाशांचे आतोनात हाल; उपाययोजनेच मागणी
श्रीवर्धन, ता. २७ (बातमीदार) ः माणगाव-म्हसळा-श्रीवर्धन या महत्त्वाच्या मार्गावरील एसटी बसेस वेळेवर नसल्याने माणगाव एसटी स्थानकात शुक्रवारी ता.२६ रोजी सकाळपासून प्रचंड गर्दी झाली. सकाळी साडे दहा वाजल्यापासून तब्बल तीन तास एकही बस न लागल्याने शेकडो प्रवासी स्थानकात अडकले. अखेर दुपारनंतर उशिरा एक बस लावण्यात आल्यावर संतप्त प्रवाशांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यातील प्रवासी मोठ्या संख्येने माणगावला येतात. शासकीय कामकाज, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि खासगी नोकरीसाठी दररोज प्रवाशांची वर्दळ असते. मात्र, दर तासाला लोकल एसटी फेरी उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. शुक्रवारीदेखील वेळेवर बस न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचारी कामावर उशिरा पोहोचले, तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कॉलेज वर्गांमध्ये बाधा निर्माण झाली. मुंबईकडून येणाऱ्या एसटी बसेस आधीच भरलेल्या असल्याने काही वेळा चालक व वाहक स्थानिक प्रवाशांना बसमध्ये घेण्यास नकार देत असल्याची तक्रार प्रवाशांनी केली. स्लीपर कोच बसमध्ये उभ्या प्रवाशांना प्रवेश न देण्यात आल्याने अनेक जण तासन्तास प्रतीक्षेत उभे राहिले. प्रवाशांनी माणगाव-श्रीवर्धन मार्गावर दर तासाला लोकल एसटी फेरी सुरू करण्यास, गर्दीच्या वेळेत अतिरिक्त बसेस लावण्यास तसेच स्थानकातील सुविधांचा तातडीने सुधारा करण्यास मागणी केली आहे. प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली नाही तर प्रवासी संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही प्रवाशांनी दिला आहे.
प्रवाशांची गैरसोय
माणगाव एसटी स्थानकाचे बांधकाम सुरू असल्याने पुरेशी व्यवस्था नाही. उन्हाच्या तीव्रतेत प्रवाशांना उभे राहावे लागते, ज्यामुळे महिला, वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी प्रवाशांचे विशेष हाल होत आहेत. पिण्याचे पाणी आणि बैठक व्यवस्थेसह स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा याठिकाणी अनुपलब्ध आहेत. माणगाववरून श्रीवर्धनकडे बस न उपलब्ध होणे ही समस्या नवीन नसून एसटी प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. गर्दी लक्षात घेऊन वेळापत्रकात बदल, अतिरिक्त बसेस किंवा तात्पुरत्या फेऱ्या लावण्याबाबत माणगाव व श्रीवर्धन आगारप्रमुख निर्णय घेत नसल्याने प्रवाशांचा फटका बसतो, असे प्रवासी अमेय नाझरे यांनी सांगितले.
