अभिषेक घोसाळकर यांचा फोटो वापरावर शिवसैनिकांचा आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : घोसाळकर कुटुंबात भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) असे पक्षीय राजकारण रंगले आहे. तेजस्वी घोसाळकर यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्या प्रभाग क्रमांक २मधून लढणार आहेत, तर त्यांच्या धाकट्या जाऊ पूजा सौरभ घोसाळकर या प्रभाग क्रमांक ७मधून शिवसेना (ठाकरे) पक्षातून लढण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर या अभिषेक घोसाळकर यांचा फोटो वापरून सहानुभूतीची लाट निर्माण करीत असल्याचा आरोप करीत शिवसैनिकांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका आणि आता भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या तेजस्वी घोसाळकर या माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. घोसाळकर शिवसेनेत (ठाकरे गट) आहेत, तर तेजस्वी या भाजपात गेल्याने या कुटुंबात शिवसेना आणि भाजप अशा दोन पक्षांचे राजकारण सुरू झाले आहे. तेजस्वी आणि आणि पूजा या जावा असून, त्या सामोपचाराने निवडणूक लढणार असल्याचे दिसते. दुसरीकडे या दोघी एकमेकींना मदत करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या निवडणुकीत तेजस्वी आपले पती अभिषेक यांचा फोटो वापरून आपल्या प्रभागात प्रचार करीत आहेत. मात्र अभिषेक हे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक होते. त्यामुळे शिवसैनिकांनी निवडणुकीत फोटो वापरण्यास विरोध केला आहे. तेजस्वी यांनी फोटोचा वापर न करता मतदारांकडे जावे, अशी भूमिका येथील शिवसैनिकांनी घेतली आहे. त्यामुळे येथे निवडणुकीला चांगलाच रंग येण्याची शक्यता आहे.
